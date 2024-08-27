Лукашенко может попытаться поговорить с Украиной: чего боится диктатор

Беларусь стянула свои войска под видом учений к границе с Украиной. Хотя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко старается максимально быть лояльным Владимиру Путину, он делает шаги для дружбы с Украиной.

Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что Лукашенко боится вступать вместе с Путиным в войну. Впоследствии он может наоборот пытаться быть другом украинцев, ведь видит, что в Кремле все напуганы из-за невозможности выиграть войну.

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Лукашенко может попытаться поговорить с Украиной

По словам ведущего, Лукашенко потакает Путину и вынужден перебрасывать туда-сюда свои войска, хоть очень боится выпустить их за пределы Беларуси. Как только Лукашенко останется без армии – он останется без силы, что ему не подойдет, ведь он хорошо помнит протесты против него в 2020 году. Ради Путина ему нужно собрать войска и сказать, что "у меня здесь маневры, сейчас буду пугать украинцев".

Однако это не мешает ему поздравить Украину с Днем Независимости, понимать, что его страна является соседом Украины. Как бы Путин не давил, как бы он не пытался белорусскими войсками закрыть часть фронта, Лукашенко на это не пойдет,

– подчеркнул Асланян.

Ведущий объяснил, что для Лукашенко начало войны станет его концом, он, в отличие от российского диктатора, нет большого количества ресурсов. Хоть Путину он должен быть максимально лояльным, но он ищет пути примирения с Украиной.

Лукашенко знает, что в Москве уже готовы на переговоры. Россия, с одной стороны, брутально продолжает воевать, а с другой – ресурсы у нее заканчиваются. Лукашенко видит, что у Кремля нет уверенности в победе,

– заметил Асланян.

Ведущий уверен, что впоследствии Лукашенко попытается вступить в переговоры между Россией и Украиной, ведь ему нужно удержать власть в Беларуси. Со временем он станет лояльным к украинцам, а для российского диктатора все будет делать на показ.