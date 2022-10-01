В Беларуси вдоль границы с Украиной развернуто до 7 батальонно-тактических групп

Беларусь разместила у границ с Украиной до 7 батальонно-тактических групп. Белорусские военные продолжают тренироваться и отлаживать инфраструктуру для сил России.

Беларусь удерживает вдоль границы до 7 батальонно-тактических групп

В то же время, в настоящее время случаев усиления россиян на территории Беларуси не отмечено. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Главное ВСУ зашли в Лиман, обстрел автоколонны в Харьковской области: основное за 220 день войны

По его словам, еще с начала полномасштабного вторжения известно, что Беларусь является союзником РФ в агрессии против Украины. Неоднократно из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства.

Вдоль государственной границы Беларуси находятся до семи батальонно-тактических групп. Уже около полугода продолжаются систематические учения, в которые вовлечены как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности,

– сказал Наев.

Кроме того, по его словам, на территории Беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил РФ.

Также Наев отметил, что в настоящее время случаев усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечено, но такая угроза может произойти впоследствии.

Может заинтересовать – Беларусь готовится разместить 20 000 мобилизованных россиян: смотрите видео