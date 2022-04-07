Беларусь уже не нужна для войны в Украине, – белорусский журналист

В последние дни мы видим, что Беларусь скоро станет ненужной для войны в Украине. Уже несколько дней вертолеты покидают привычное расположение в белорусских пограничных городах, вероятно, их выводят на территорию России.

Об этом рассказал Валерий Калиновский, белорусский журналист в эфире 24 канала. Он также высказал предположение, что будут выводить и живую силу армии России, но ракетные комплексы оставят.

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"Если говорить глобально, то Беларусь уже не нужна, потому что вопрос Киева – не на повестке дня. И это понимает Лукашенко, потому что в моменты ослабления давления он ищет себе оправдание среди собственного населения и перед международным сообществом", – отмечает Калиновский.

Зачем Лукашенко участие в переговорах

Журналист убежден, что Лукашенко очень хочет вернуть себе хоть какую-то политическую субъектность, чтобы не быть гауляйтером Путина, а остаться руководителем, хотя и самопровозглашенным, Беларуси.

Стоит отметить, что Лукашенко ведет себя, как флюгер – он хорошо чувствует политические изменения, и его последние заявления свидетельствуют о том, что он заметил слабость России и силу Украины,

– предполагает Валерий Калиновский.

И он хочет приспособиться, пока не поздно. Возможно, чтобы не выплачивать репарации как соучастник войны против Украины. Также следует понимать, что наложенные санкции очень тяжелые для белорусской экспортной экономики, утверждает белорусский журналист.

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