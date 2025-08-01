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24 Канал Новости мира В Беларуси заявили о создании бригады, которая, вероятно, будет базироваться у границы Украины
1 августа, 16:09
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В Беларуси заявили о создании бригады, которая, вероятно, будет базироваться у границы Украины

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Силы специальных операций Беларуси выполняют задачи по прикрытию участков границы с Украиной.
  • Развиваются навыки борьбы с беспилотниками, тактической стрельбы, тактической медицины и применения минно-взрывных заграждений.
  • Командующий заявил о готовности к выполнению задач для защиты Беларуси.

Силы специальных операций Беларуси, мол, выполняют задачи по прикрытию участков границы. По словам генерала-майора Вадима Денисенко, они готовы к выполнению задач для защиты страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

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Что в Беларуси говорят о силах специальных операций?

Командующий сил специальных операций вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко рассказал, о работе военнослужащих.

Он отметил, что бойцы применяют борьбу с беспилотниками, обучают операторов. Также, по его словам, развиваются тактическая стрельба, тактическая медицина и применение минно-взрывных заграждений.

Сегодня вокруг Республики Беларусь очень сложная ситуация. Мы на нее реагируем. Например, выполняем задачи по прикрытию участков границы. С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой - мы с 2022 года ее выполняем,
– сказал Денисенко.

"Силы специальных операций сегодня готовы к выполнению задач по назначению защиты Республики Беларусь. Это самое главное", – подытожил генерал-майор.