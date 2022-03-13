Беларусь все еще может напасть на Украину, – Генштаб

Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне рашистских оккупантов на Волынском направлении.

В Генштабе отметили, что на Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь продолжаются меры по усилению охраны границы с Украиной.

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Врагом проводится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины. На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье,

– говорится в сводке.

Также отмечается, что на территории Беларуси в районе Куличиха, в 17 километров от границы Украины, враг развернул базу ремонта и восстановления военной техники.

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