Беларусь заявила о нападении на ее посольство в Лондоне и избиении консула

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о нападении на посольство страны в Лондоне. Во время него пострадал консул.

По информации министерства, инцидент произошел вечером 19 декабря. Во время него пострадало не только здание дипучреждения, но и работник.

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Беларусь говорит, что на ее посольство в Лондоне напали

Сначала неизвестные якобы "испортили" фасад здания, после чего "атаковали" и белорусских дипломатов. Об этом рассказал советник посольства Беларуси в Великобритании Андрей Мискевич.

Сотрудник нашего посольства – консул – подвергся нападению прямо у здания дипмиссии,

– отметил Мискевич.

По его словам, на дипломата напали четверо мужчин и женщина. Они забросали мужчину яйцами и якобы были готовы к дальнейшей агрессии. Злоумышленникам якобы помешал советник посольства и водитель. Они же вызвали правоохранителей. Когда те прибыли, один из нападавших "ударил кулаком в лицо консула".

"Ему требовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", – заявили в ведомстве.

Часть злоумышленников задержали

Министерство также сообщило, что дипломатическая полиция Лондона задержала часть нападавших. Эти люди, вероятно, входят в объединение эмигрантов "Надзея".

В связи с инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Великобритании. Белорусская сторона выразила ему протест и требование провести тщательное расследование атаки и наказать виновных.

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