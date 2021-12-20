Теперь в Польше подозревают, что ранее беглец мог шпионить в пользу белорусских властей. Об этом написали польские СМИ со ссылкой на источники в военных спецслужбах Польши.

Тем временем Россия отправила стратегические бомбардировщики на белорусско-польскую границу.

Беглец Чечко мог быть шпионом

Польское издание со ссылкой на источники в местных военных специальных службах написало кое-что интересное о беглом пограничнике Эмиле Чечко.

Напомним, это имя стало известно на всю Польшу и не только 17 декабря:

Тогда СМИ написали, что этот парень покинул службу и пересек границу с Беларусью.

А там попросил политическое убежище.

Польские власти признали факт побега.

А белорусские пропагандисты оперативно записали с беглецом интервью.

Теперь в Польше подозревают, что Чечко мог некоторое время работать в пользу режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – либо как шпион, либо, по меньшей мере, как информатор белорусского шпиона.

Что интересовало белорусских силовиков

Источник в спецслужбах рассказал журналистам, что белорусов с начала миграционного кризиса на границе интересовала "информация о моральном состоянии дислоцированной там польской армии", семейные проблемы, проблемы с наркотиками или финансовые проблемы польских военных и пограничников.

Эти знания впоследствии могут использоваться белорусскими службами для вербовки польских солдат,

– сказал один из собеседников издания.

Эмиля Чечко, по данным источника, как раз могли выгнать из армии – за нетрезвое вождение. То есть интересным для белорусских служб он больше не был бы. И потому они как-то убедили (возможно, путем шантажа) поляка "перейти на белорусскую сторону", чтобы "использовать это событие для пропаганды".

Обратите внимание: если Чечко вдруг вернется в Польшу, его будут судить за дезертирство. И наказать могут лишением свободы на срок до 10 лет.