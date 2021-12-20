Тепер у Польщі підозрюють, що раніше втікач міг шпигувати на користь білоруської влади. Про це написали польські ЗМІ з посиланням на джерела у військових спецслужбах Польщі.

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Втікач Чечко міг бути шпигуном

Польське видання з посиланням на джерела у місцевих військових спеціальних службах написало дещо цікаве про прикордонника-втікача Еміля Чечка.

Нагадаємо, це ім'я стало відомим на всю Польщу і не тільки 17 грудня:

Тоді ЗМІ написали, що цей хлопець покинув службу і перейшов кордон із Білоруссю.

і перейшов кордон із Білоруссю. А там попросив політичного притулку.

Польська влада визнала факт втечі.

А білоруські пропагандисти оперативно записали з втікачем інтерв'ю.

Тепер у Польщі підозрюють, що Чечко міг певний час працювати на користь режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – або як шпигун, або, щонайменше, як інформатор білоруського шпигуна.

Що цікавило білоруських силовиків

Джерело у спецслужбах розповіло журналістам, що білорусів від початку міграційної кризи на кордоні цікавила "інформація про моральний стан дислокованої там польської армії", сімейні проблеми, проблеми з наркотиками чи фінансові проблеми польських військових та прикордонників.

Ці знання згодом можуть бути використані білоруськими службами для вербування польських солдатів,

– сказав один зі співрозмовників видання.

Еміля Чечка, за даними джерела, якраз могли вигнати з армії – за нетверезе водіння. Тобто, цікавим для білоруських служб він більше не був би. І тому вони якось переконали (можливо, шляхом шантажу) поляка "перейти на білоруську сторону", щоб "використати цю подію задля пропаганди".

Зверніть увагу: якщо раптом Чечко повернеться у Польщу, його судитимуть за дезертирство. І покарати можуть ув'язненням на строк до 10 років.

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