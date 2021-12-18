У Польщі на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи повідомили про зникнення військового.

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З Польщі у Білорусь дезертував військовий

Інцидент трапився ввечері 16 грудня. Чоловік залишив свою зброю у розташуванні частини. Товариші розповіли, що до закінчення служби йому залишалося кілька днів. Після цього почалися пошукові роботи.

У Білорусі записали з ним інтерв'ю

Білоруські прикордонники одразу заявили, що військовослужбовця на ім'я Еміль Чечко затримали у прикордонній смузі. Після цього він попросив політичний притулок "у зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного ставлення до біженців".



У Білорусі оприлюднили фото військового / Прикордонники Білорусі

Після втечі солдат дав велике інтерв'ю білоруським провладним ЗМІ. Фото з військовим та камерою поблизу у мережі поширила журналістка.



Пропагандисти записали з чоловіком інтерв'ю / Фото Ксения Лебедева LIVE

Командирів військового звільнили

Згодом у польському Міноборони повідомили, що вжили заходів щодо керівництва солдата, який дезертував.

Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак прийняв рішення звільнити зі своїх постів командирів солдата, який опинився в Білорусі,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, посади втратили командир батареї, командир взводу та командир 2-го дивізіону у Венгожеві.

Довідка. Ситуація на польсько-білоруському кордоні значно загострилась 8 листопада. Тоді натовп мігрантів намагався прорвати кордон з Польщею. Біженці залишаються там і досі, періодично здійснюючи незаконні спроби потрапити на територію ЄС.

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