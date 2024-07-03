Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что угрозы Лукашенко не являются случайными, отметив, что он заранее пытается запугать всех, чтобы его не трогали в случае, если Россия снова решит совершить нападение на Украину с территории Беларуси.

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Шейтельман озвучил, что сейчас массово продвигаются запугивания, что россияне пойдут на Киев, если Украина не согласится на условия, которые недавно выдвинул Путин для проведения мирных переговоров.

"Россия говорит чужими устами. Нас уже 2 года этим пытаются запугать, что россияне пойдут снова из Беларуси в Украину. Предположим, что Россия готовит группировку в 200 – 500 тысяч человек, она будет вести их несколько лет, это же надо обустроить тыловые лагеря, вырыть окопы. В 2022 году мы оборонялись, а в 2024 уже нет, начнем бить их оружием", – озвучил Шейтельман.

Лукашенко понимает риски для Беларуси

По мнению политтехнолога, Лукашенко понимает все риски для Беларуси. По его словам, если с его территории снова совершат нападение на Украину, у него не останется этой страны, потому что ответ ВСУ будет оперативным и решительным.

Поэтому он запугивает, чтобы его не трогали. Мы же знаем, что "ядерка" в Беларуси есть, но кнопки пуска нет. И американцы об этом хорошо знают,

– отметил Шейтельман.