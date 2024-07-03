Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що погрози Лукашенка не є випадковими, зауваживши, що він заздалегідь намагається залякати всіх, аби його не чіпали в разі, якщо Росія знову вирішить скоїти напад на Україну з території Білорусі.

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Шейтельман озвучив, що наразі масово просуваються залякування, що росіяни підуть на Київ, якщо Україна не погодиться на умови, які нещодавно висунув Путін для проведення мирних перемовин.

"Росія говорить чужими вустами. Нас вже 2 роки цим намагаються залякати, що росіяни підуть знову з Білорусі в Україну. Припустимо, що Росія готує угрупування у 200 – 500 тисяч людей, вона буде вести їх декілька років, це ж треба облаштувати тилові табори, вирити окопи. У 2022 році ми оборонялися, а у 2024 вже ні, почнемо бити їх зброєю", – озвучив Шейтельман.

Лукашенко розуміє ризики для Білорусі

На думку політтехнолога, Лукашенко розуміє всі ризики для Білорусі. За його словами, якщо з його території знову скоять напад на Україну, в нього не залишиться цієї країни, бо відповідь ЗСУ буде оперативною й рішучою.

Тому він залякує, щоб його не чіпали. Ми ж знаємо, що "ядерка" в Білорусі є, але кнопки пуску немає. І американці про це добре знають,

– зазначив Шейтельман.