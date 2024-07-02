Політолог Олег Лісний у розмові з 24 Каналом, зазначив, що вплинути на позицію Алєксандра Лукашенка може Сі Цзіньпін. Глава Китаю також необхідно застосувати свій вплив на Владіміра Путіна, щоб той утихомирив Лукашенка.

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"Розв'язує руки" іншим диктаторам

Глава Китаю, за словами Лісного, має приструнити білоруського диктатора, який продовжує брязкати ядерною зброєю.

Не розумію, чого в світі так спокійно реагують на те, що Білорусь через те, що Росія на її території розмістила ядерну зброю, перетворюється на ядерну державу,

– наголосив політолог.

Те, що відбувається між Росією та Білоруссю посилає всім державам певний меседж. Мовляв, якщо на когось нападе велика ядерна держава, то ООН "буде занепокоєна", Червоний Хрест буде дивитись на це "сліпими очима", ОБСЄ відреагує "за 10 років".

Якщо ж країна матиме ядерну зброю, то на неї ніхто не нападе. Саме в це зараз "грається" світ,

– підкреслив Лісний.

"Ядерний клуб" так і називається, тому що не хоче розширюватись. Проте, на думку політолога, виходить, що, умовно, можна передати якійсь країні ядерну зброю. Наприклад, США – Україні. Зрозуміло, що це ніколи не станеться, але гіпотетично Північна Корея може теж вчинити так, як Росія щодо Білорусі.

Це "розв'язує руки" іншим диктаторам,

– зауважив Олег Лісний.

Нагадаємо, що Путін в березні 2023 року оголосив, що російська тактична ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі. В січні 2024 Білорусь заявила про нову військову доктрину, яка включатиме можливість застосування країною ядерної зброї.