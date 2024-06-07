Бригаду з "Іскандерами", ймовірно, створюють на території військової частини в Осиповичах Могильовської області. Станом на лютий 2024 року в Білорусі було 2 дивізії, які мали на озброєнні "Іскандери".

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У Білорусі розбудовують військову частину

Як пишуть у ЗМІ, у Білорусі на території військової частини в Осиповичах будують 2 нових ангари. Зовнішній вигляд та розміри будівель схожі на укриття для комплексів "Іскандер", які вже збудували рік тому. Окрім того, також триває реконструкція покинутої казарми й адміністративної будівлі.

Журналісти білоруської служби "Радіо Свобода" також зауважують, що в артилерійській військовій частині № 12147, серед іншого, також базується 465 ракетна бригада. Також відомо, що щонайменше один з її дивізіонів має на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерну зброю. Нині в Білорусі може бути 2 таких підрозділи.

Яка загроза комплексів "Іскандер" в Білорусі Основне призначення комплексів "Іскандер" – знищення систем ППО, а також низки важливих об'єктів. Згідно з офіційними даними, дальність польоту "Іскандер-М" – до 500 кілометрів, а отже комплекси в Білорусі можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литві, Латвії, а також більшій частині території України.

Як пишуть журналісти, на знімках від 19 травня 2024 року видно, на території військової частини відбувається будівництво, а також реконструкція занедбаних будівель. Мовиться про казарму і їдальню або штаб – зовні ці будівлі дуже схожі, тому відрізнити їх лише за допомогою супутникових знімків дуже складно.

Так, відбувається й будівництво 2 ангарів. За зовнішнім виглядом і розмірами вони відповідають ангарам, які рік тому збудували для зберігання "Іскандерів". Окрім того, біля ангарів також є фундамент для нових будівель, однак їхнє призначення залишається невідомим.

За словами журналістів білоруської служби "Радіо Свобода", у таких ангарах можна розмітити до 12 бойових машин, серед яких комплекси "Іскандер" та інша допоміжна техніка.

Будівництво ангарів для "Іскандерів" / Фото білоруської служби "Радіо Свобода"

У Білорусі розбудовують базу, де зберігають ядерку

Журналісти The New York Times також раніше писали, що поблизу білоруського міста Осиповичі активно триває розбудова старої військової бази. Раніше її використовували для зберігання ядерної зброї, тому аналітики припустили, що її планують знову використовувати для цих цілей.

Так, на супутникових фото видно, що на військовій базі з'явилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. Базу також захищає й система ППО.