Бригаду с "Искандерами", вероятно, создают на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области. По состоянию на февраль 2024 года в Беларуси было 2 дивизии, которые имели на вооружении "Искандеры".

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В Беларуси строят военную часть

Как пишут в СМИ, в Беларуси на территории воинской части в Осиповичах строят 2 новых ангара. Внешний вид и размеры зданий похожи на укрытия для комплексов "Искандер", которые уже построили год назад. Кроме того, также продолжается реконструкция заброшенной казармы и административного здания.

Журналисты белорусской службы "Радио Свобода" также отмечают, что в артиллерийской воинской части № 12147, среди прочего, также базируется 465 ракетная бригада. Также известно, что по меньшей мере один из ее дивизионов имеет на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерное оружие. Сейчас в Беларуси может быть 2 таких подразделения.

Какая угроза комплексов "Искандер" в Беларуси Основное назначение комплексов "Искандер" – уничтожение систем ПВО, а также ряда важных объектов. Согласно официальным данным, дальность полета "Искандер-М" – до 500 километров, а значит комплексы в Беларуси могут угрожать почти всей территории Польши, Литве, Латвии, а также большей части территории Украины.

Как пишут журналисты, на снимках от 19 мая 2024 года видно, на территории воинской части происходит строительство, а также реконструкция заброшенных зданий. Говорится о казарме и столовой или штабе – внешне эти здания очень похожи, поэтому отличить их только с помощью спутниковых снимков очень сложно.

Так, происходит и строительство 2 ангаров. По внешнему виду и размерам они соответствуют ангарам, которые год назад построили для хранения "Искандеров". Кроме того, возле ангаров также есть фундамент для новых зданий, однако их назначение остается неизвестным.

По словам журналистов белорусской службы "Радио Свобода", в таких ангарах можно разметить до 12 боевых машин, среди которых комплексы "Искандер" и другая вспомогательная техника.

Строительство ангаров для "Искандеров" / Фото белорусской службы "Радио Свобода"

В Беларуси развивают базу, где хранят ядерку

Журналисты The New York Times также ранее писали, что вблизи белорусского города Осиповичи активно продолжается развитие старой военной базы. Ранее ее использовали для хранения ядерного оружия, поэтому аналитики предположили, что ее планируют снова использовать для этих целей.

Так, на спутниковых фото видно, что на военной базе появилась новая зона с высоким уровнем безопасности, окруженная трехслойной оградой. Базу также защищает и система ПВО.