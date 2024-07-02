Политолог Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом, отметил, что повлиять на позицию Александра Лукашенко может Си Цзиньпин. Главе Китая также необходимо применить свое влияние на Владимира Путина, чтобы тот усмирил Лукашенко.

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"Развязывает руки" другим диктаторам

Глава Китая, по словам Лесного, должен приструнить белорусского диктатора, который продолжает бряцать ядерным оружием.

Не понимаю, чего в мире так спокойно реагируют на то, что Беларусь из-за того, что Россия на ее территории разместила ядерное оружие, превращается в ядерную державу,

– подчеркнул политолог.

То, что происходит между Россией и Беларусью в плане размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, посылает всем государствам определенный месседж. Мол, если на кого-то нападет большое ядерное государство, то ООН "будет обеспокоена", Красный Крест будет смотреть на это "слепыми глазами", ОБСЕ отреагирует "через 10 лет".

Если же страна будет иметь ядерное оружие, то на нее никто не нападет. Именно в это сейчас "играет" мир,

– подчеркнул Лесной.

"Ядерный клуб" так и называется, потому что не хочет расширяться. Однако, по мнению политолога, получается, что, условно, можно передать какой-то стране ядерное оружие. Например, США – Украине. Понятно, что это никогда не произойдет, но гипотетически Северная Корея может тоже поступить так, как Россия в отношении Беларуси.

Это "развязывает руки" другим диктаторам,

– отметил Олег Лесной.

Напомним, что Путин в марте 2023 года объявил, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси. В январе 2024 Беларусь заявила о новой военной доктрине, которая будет включать возможность применения страной ядерного оружия.