Дело возбудил генпрокурор Андрей Швед. В прокуратуре сообщили, что уголовное дело возбудили в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге.

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Генпрокуратура Беларуси открыла дело против политиков Латвии

В Генпрокуратуре Беларуси рассказали, что открыли дело, рассмотрев распространенные в СМИ и на интернет-ресурсах "сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси".

"Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича за совершение ими умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды по признаку национальной принадлежности", – отметили в подчиненной диктатору генпрокуратуре.

Обратите внимание! Речь идет об инциденте, который случился в Латвии на чемпионате мира по хоккею. Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

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