Справу порушив генпрокурор Андрій Швед. У прокуратурі повідомили, що кримінальну справу порушили через інцидент з держпрапором Білорусі в Ризі.

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Генпрокуратура Білорусі відкрила справу проти політиків Латвії

У генпрокуратурі Білорусі розповіли, що відкрили справу, розглянувши поширені в ЗМІ та на інтернет-ресурсах "повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі". 

Мартіньша Стакіса та главу МЗС Латвії Едгара Рінкевича звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі за ознакою національної приналежності.

Коротка передісторія подій в Білорусі 

  • 23 травня у Мінську нібито через замінування посадили літак, який курсував з Афін до Вільнюса. На борту вибухівки не знайшли.
  • Цим рейсом також летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина. Їх білоруська влада затримала.
  • Цивілізований світ засудив такі дії, багато країн зупинили авіаційне сполучення з країною. Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних та юридичних осіб з Білорусі.  