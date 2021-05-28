Справу порушив генпрокурор Андрій Швед. У прокуратурі повідомили, що кримінальну справу порушили через інцидент з держпрапором Білорусі в Ризі.

Зауважте Латвія хоче стати недружною країною, – Росія відреагувала на заміну прапора на чемпіонаті

Генпрокуратура Білорусі відкрила справу проти політиків Латвії

У генпрокуратурі Білорусі розповіли, що відкрили справу, розглянувши поширені в ЗМІ та на інтернет-ресурсах "повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі".

Мартіньша Стакіса та главу МЗС Латвії Едгара Рінкевича звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі за ознакою національної приналежності.

Зверніть увагу! Мовиться про інцидент, який трапився у Латвії на чемпіонаті світу з хокею. Мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція.

Коротка передісторія подій в Білорусі