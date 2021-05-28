Справу порушив генпрокурор Андрій Швед. У прокуратурі повідомили, що кримінальну справу порушили через інцидент з держпрапором Білорусі в Ризі.
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Генпрокуратура Білорусі відкрила справу проти політиків Латвії
У генпрокуратурі Білорусі розповіли, що відкрили справу, розглянувши поширені в ЗМІ та на інтернет-ресурсах "повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі".
Мартіньша Стакіса та главу МЗС Латвії Едгара Рінкевича звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі за ознакою національної приналежності.
Коротка передісторія подій в Білорусі
- 23 травня у Мінську нібито через замінування посадили літак, який курсував з Афін до Вільнюса. На борту вибухівки не знайшли.
- Цим рейсом також летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина. Їх білоруська влада затримала.
- Цивілізований світ засудив такі дії, багато країн зупинили авіаційне сполучення з країною. Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних та юридичних осіб з Білорусі.