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      Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти

      18 Читати новину українською
      Беларусь договорилась о возобновлении прокачки нефти с Россией / UDF.BY

      Беларусь оформляет документы на покупку первой партии российской нефти в 2020 году. Документ предусматривает цену без премии.

      Как сообщает пресс-служба компании "Белнефтехим", объем сырья и накопленные ресурсы в хранилищах позволят обеспечить непрерывную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

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      Кроме того, стороны продолжают переговоры о подписании контрактов по поставкам нефти по цене, которая исключает премию поставщикам.

      Заметим, что Беларусь ранее закупала нефть в России с премией поставщикам. Она составляла 10 долларов за тонну нефти и ее добавляли к стоимости поставки. Беларусь предлагала отказаться от премии поставщикам, но Кремль с этим не соглашался.

      В России, со своей стороны, заявили, что компания "Транснефть" получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, пишет информационное агентство "РИА Новости".

      Российские СМИ пишут, что поставщиком "Белнафтохиму" выступила российская компания, однако ее название не называют. Информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники утверждает, что поставлять нефть в Беларусь по цене без премии поставщика готовы две российские компании – "Русснефть" и "Нефтис".

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      Предыдущий контракт между Россией и Беларусью по поставкам нефти завершался 1 января 2020 года . Стороны долго спорили о новом контракте, и 3 числа Кремль все же прекратил поставлять нефть Беларуси. Несмотря на прекращение снабжения, единственные в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода продолжали работать.

      Из-за сложившейся ситуации Латвия предложила Беларуси помощь. В частности, предприятия страны заявили, что готовы помочь с поисками альтернативных путей поставок нефти.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России нефть Новости Беларуси Новости политики
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