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      Білорусь домовилась з Росією щодо постачання нафти

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      Білорусь домовилась про відновлення прокачування нафти з Росією / UDF.BY

      Білорусь оформлює документи щодо купівлі першої партії російської нафти у 2020 році. Документ передбачає ціну без премії.

      Як повідомляє пресслужба компанії "Белнафтохім", обсяг сировини та накопичені ресурси у газосховищах дозволять забезпечити безперервну роботу білоруських нафтопереробних заводів у січні 2020 року.

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      Крім того, сторони продовжують перемовини щодо підписання контрактів з постачання нафти за ціною, яка виключає премію постачальникам.

      Зауважимо, що раніше Білорусь закуповувала нафту в Росії з премією постачальникам. Вона складала 10 доларів за тонну нафти та її додавали до вартості поставки. Білорусь пропонувала відмовитися від премії постачальникам, але Кремль з цим не погоджувався.

      У Росії, зі свого боку, заявили, що компанія "Транснафта" отримала заявку на прокачування 130 тисяч тонн нафти до Новополоцького нафтопереробного заводу в Білорусії, пише інформаційна агенція "РИА Новости".

      Російські ЗМІ пишуть, що постачальником "Белнафтохіму" виступила російська компанія, однак її назву не називають. Інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела переконує, що постачати нафту до Білорусі за ціною без премії постачальника є готовими дві російські компанії – "Русснефть" і "Нефтіс".

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      Попередній контракт між Росією та Білоруссю щодо постачання нафти завершувався 1 січня 2020 року. Сторони довго сперечалися про новий контракт, і 3 числа Кремль все ж припинив постачати нафту Білорусі. Попри припинене постачання, єдині у Білорусі два нафтопереробні заводи продовжували працювати.

      Через ситуацію, що склалася, Латвія запропонувала Білорусі допомогу. Зокрема, підприємства країни заявили, що є готовими допомогти з пошуками альтернативних шляхів постачання нафти.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Нафта Новини Росії
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