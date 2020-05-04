Беларусь готовится к президентским выборам: Лукашенко назвал вероятную дату голосования

В 2020 году в Беларуси должны состояться президентские выборы. Однако точной даты голосования пока нет.

О предполагаемой дате выборов сам президент Беларуси заявил во время телефонного разговора со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Цитату Лукашенко приводит официальный сайт президента Беларуси.

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По словам Лукашенко, даты выборов пока нет. Но переносить голосования он не планирует.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа", – заявил Лукашенко.

До этого он заявлял, что коронавирус не повлияет на проведение выборов в Беларуси. Хотя в стране более 17 тысяч человек инфицированы, а умерли 103 человека.

Выборы президента Беларуси

За время Независимости Беларуси там состоялись пять президентских выборов – в 1994, 2001, 2006, 2010 и 2015 годах. Во всех побеждал Александр Лукашенко. В 2004 году были внесены изменения в Конституцию Беларуси, которые дают ему право баллотироваться неограниченное количество раз.

Предыдущие выборы в Беларуси состоялись 11 октября 2015 года. Тогда Лукашенко набрал 83,49% голосов избирателей. Президентский срок – 5 лет.

Новые выборы назначаются Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего Президента. В 2020 году они должны были состояться до 30 августа.