Білорусь готується до президентських виборів: Лукашенко назвав ймовірну дату голосування

У 2020 році в Білорусі мають відбутися президентські вибори. Однак точної дати голосування поки немає.

Про ймовірну дату виборів сам президент Білорусі заявив під час телефонної розмови зі своїм молдовським колегою Ігорем Додоном. Цитату Лукашенка наводить офіційний сайт президента Білорусі.

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За словами Лукашенка, дати виборів поки немає. Але переносити голосування він не планує.

"Я знаю, що у вас президентські вибори, але у нас ще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості по Конституції перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін – кінець серпня", – заявив Лукашенко.

До цього він заявляв, що коронавірус не вплине на проведення виборів у Білорусі. Хоча в країні понад 17 тисяч осіб інфіковані, а померли 103 людини.

Вибори президента Білорусі

За час Незалежності Білорусі там відбулися п'ять президентських виборів – у 1994, 2001, 2006, 2010 та 2015 роках. У всіх перемагав Олександр Лукашенко. У 2004 році було внесено зміни до Конституції Білорусі, які дають йому право балотуватися необмежену кількість разів.

Попередні вибори в Білорусі відбулися 11 жовтня 2015 року. Тоді Лукашенко набрав 83,49% голосів виборців. Президентський термін – 5 років.

Нові вибори призначаються Палатою представників Національних зборів Республіки Білорусь не пізніше ніж за п'ять місяців і проводяться в неділю не пізніш як за два місяці до закінчення терміну повноважень чинного Президента. У 2020 році вони б мали відбутися до 30 серпня.