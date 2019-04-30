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      Беларусь полностью остановила прием нефти из России: известна причина

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      Нефтепровод "Дружба" полон "грязной" российской нефти
      Нефтепровод "Дружба" полон "грязной" российской нефти / Коллаж 24 канала

      "Гомельтранснефть Дружба" (белорусское государственное предприятие, ответственное за транспортировку нефти на южном белорусском участке нефтепровода "Дружба") полностью остановило прием нефти из России. Цель такого шага – попытаться избавиться от некачественной российской нефти, объем которой уже превысил 5 миллионов тонн.

      Почему Беларусь прекратила транзит российской нефти?

      Остановка приема российской нефти состоялась утром 30 апреля, а сообщил об этом журналистам первый заместитель гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, пишет БЕЛТА.

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      При этом Вериго отметил: "Продолжение транспортировки российской нефти по территории Беларуси запланировано восстановить после вытеснения некачественной нефти с российского участка. Ориентировочно – 2 мая".

      Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, но главная его миссия – транзит нефти из России в Европу через Беларусь в Польшу и Украину.

      В течение нескольких дней вынужденной паузы белорусские специалисты постараются осуществить ряд ремонтных работ нефтепровода. Из-за некачественной российской нефти вся транспортная система будет работать сейчас в функционально ограниченном режиме. По словам Вериго, на ее полное восстановление на территории Беларуси понадобится не менее полугода напряженной работы.

      Почему российская нефти сейчас "грязная"?
      В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудование на нефтеперерабатывающих заводах.

      По предварительным оценкам, общий объем некачественной российской нефти в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши уже составляет примерно 5 миллионов тонн. В концерне "Белнефтехим" (аналог украинского "Нафтогаза") ожидают "чистую" нефть из РФ до полуночи 2 мая. Как будут действовать, если "чистая" нефть не поступит – не сообщили.

      Как разворачивались события в скандале с нефтью?
      • 19 апреля в Беларуси заметили ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба".

      • Беларусь уже 20 апреля объявила, что требует от России компенсации за некачественную нефть.

      Польша и Украина прекратили транзит нефти – 25 апреля.

      * 26 апреля в Минске состоялись переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью.

      • 27 апреля стало известно, что прекращение транзита не должно быть длительным. В Украине возобновления транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" ожидают в начале мая.

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      Теги: Новости Украины нефть Новости Польши Новости Беларуси Новости России
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