Беларусь приостановила транзит нефти в Украину

Беларусь вновь временно приостановила транзит нефти в Украину. Здесь нет свободных резервуаров для откачки грязной российской нефти.

Согласно новому графику прокачки, восстановление в сторону Украины запланировано в ночь с 19 на 20 мая, сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

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Также сейчас замер транзит нефти в Польшу. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что транзит нефти из России в Польшу по одной нитке "Дружбы" может восстановиться в течение 7 дней.

В пресс-службе концерна рассказали, что специалисты "Белнефтехима" разрабатывают с российской стороной новый график замены нефти на чистую для дальнейшего транзита по европейским направлениям.

Кроме того, "Белнефтехим" сообщает, что после попадания загрязненной российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси было повреждено оборудование. Белорусский президент Александр Лукашенко из-за это требует компенсации, потому что страна понесла миллионные потери.

Почему возник скандал с российской нефтью?

Ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба" в Беларуси заметили еще 19 апреля. В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и каталізаторні системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Транзит нефти 25 апреля прекратили Польша и Украина. Возобновили транзит по территории Украины 11 мая.