Білорусь призупинила транзит нафти до України

Білорусь знову тимчасово призупинила транзит нафти в Україну. Тут немає вільних резервуарів для відкачування брудної російської нафти.

Відповідно до нового графіку прокачування, відновлення в бік України заплановано у ніч з 19 на 20 травня, повідомляє прес-служба концерну "Белнефтехим".

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Також наразі завмер транзит нафти до Польщі. Віце-прем'єр Білорусі Ігор Ляшенко повідомив, що транзит нафти з Росії до Польщі по одній нитці "Дружби" може відновитися протягом 7 днів.

У прес-службі концерну розповіли, що фахівці "Білнафтохіму" розробляють з російською стороною новий графік заміни нафти на чисту для подальшого транзиту за європейськими напрямками.

Окрім того, "Белнафтохім" повідомляє, що після потрапляння забрудненої російської нафти до нафтопереробних заводів Білорусі було пошкоджено обладнання. Білоруський президент Олександ Лукашенко через це вимагає компенсації, бо країна зазнала мільйонних втрат.

Чому виник скандал із російською нафтою?Погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" у Білорусі помітили ще 19 квітня. У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах. Транзит нафти 25 квітня припинили Польща і Україна. Відновили транзит територією України 11 травня.