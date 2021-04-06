В Беларуси водитель Audi совершил жуткое ДТП. Он въехал в толпу людей, стоявших у кафе. Трагедия произошла в городе Глуск в ночь на 5 апреля.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Водитель пытался скрыться с места происшествия.

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По информации правоохранителей, водитель автомобиля был одним из посетителей этого же кафе. Он якобы поссорился с другими людьми – это могло стать причиной наезда.

Момент наезда зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как водитель на бешеной скорости внезапно въехал в толпу, люди не успели даже попытаться убежать.