В Беларуси водитель въехал в толпу людей: жуткий момент зафиксировали камеры
В Беларуси водитель Audi совершил жуткое ДТП. Он въехал в толпу людей, стоявших у кафе. Трагедия произошла в городе Глуск в ночь на 5 апреля.
Источник:Пресс-служба МВД Беларуси
В результате ДТП пострадали 5 человек. Водитель пытался скрыться с места происшествия.
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По информации правоохранителей, водитель автомобиля был одним из посетителей этого же кафе. Он якобы поссорился с другими людьми – это могло стать причиной наезда.
Момент наезда зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как водитель на бешеной скорости внезапно въехал в толпу, люди не успели даже попытаться убежать.
Что известно о водителе
Более того, водитель после содеянного даже не остановился, а поехал дальше, пытаясь скрыться с места преступления. Правоохранителям удалось задержать его за городом.
Как оказалось, злоумышленник – ранее судимый 34-летний житель Бобруйска. В милиции возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
В Беларуси водитель въехал в толпу людей: видео
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