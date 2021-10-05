В Беларуси более 110 человек задержали за комментарии к новости об убийстве бойца КГБ
Источник:Правозащитный центр "Вясна"
В Беларуси власти задержали уже более 110 человек, которые написали комментарии под новостью об убийстве бойца КГБ. Людей посадили с 29 сентября по 4 октября.
Речь идет о комментариях под новостью о гибели работника КГБ во время задержания IT-шника. По состоянию на 1 октября, задержанных еще было полсотни.
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Силовики массово задерживают людей за комментарии
По данным МВД, за сутки ведомство установило более 200 человек, оставивших оскорбительные комментарии. Силовики начали массово задерживать людей за слова в сети о гибели в минской квартире Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.
По данным, которые удалось собрать правозащитникам на 4 октября, были задержаны более 110 человек, однако цифра постоянно уточняется,
– заявили в организации.
Например, по состоянию на 10:50 5 октября в списке, который формируют правозащитники? уже фамилии 117 задержанных людей. В отношении задержанных открыли уголовные дела по статье об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни.
"Большинство задержанных не вышло на свободу через 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают месторасположение своих близких", – рассказали в организации.
Что известно о гибели работника КГБ и IТ-шника
- Силовики 28 сентября ворвались в квартиру работника IТ-компании. Тот начал стрелять в ответ. В результате стрельбы погибли IТ-шник и работник КГБ.
- 32-летнего погибшего, к которому ворвались, звали Андрей Зельцер. Он работал в крупной белорусской IT-компании – EPAM Systems. Знакомые погибшего предполагают, что он мог стать мишенью из-за своей работы в IT-компании.
- По состоянию на 1 октября, в течение 29 – 30 сентября за комментарии задержали больше полусотни человек. Аресты прошли в разных городах страны, в частности в Гродно, Гомеле, Минске и Витебске.
- За статью об убитом в Беларуси IT-специалисте в Москве задержали журналиста Геннадия Можейко. СМИ сообщили, что его отвезли в Минск, где посадили в СИЗО.