Об обысках сообщили в Координационном совете Беларуси. Задержания и преследования произошли на фоне того, что Светлана Тихановская и другие представители оппозиции заявили о готовности начать новую фазу протестов.
Ужасный случай В Беларуси силовики 5 дней издевались над пенсионеркой за одно слово в комментариях
Предупредили о "недопустимости противоправных действий"
Оксана Зарецкая известна как бизнес-тренер по коммуникациям и деловому общению и основатель Школы деловой культуры и этикета. Она входит в главный штаб Координационного совета.
Оппозиция забила тревогу, когда Оксана Зарецкая перестала отвечать на звонки. Впоследствии выяснилось, что у нее проводят обыск.
Уже вечером Координационный совет сообщил, что после обыска Оксану Зарецкую пригласили на беседу и затем предупредили о "недопустимости противоправных действий". Впоследствии ее отпустили, впрочем компьютерную технику у нее изъяли.
"Облавы на активистов"
Как сообщили изданию "Белсат" жители Жабинки, в городе 26 мая состоялась облава правоохранителей. Людей массово задерживали, а в их домах проводили обыски. Известно по меньшей мере о 5 задержанных в этом городе.
Одного из задержанных – Дмитрий Лисичика – освободили с Брестского СИЗО только вчера после 6 дней ареста.
Началось все с того, что в ночь с 17 на 18 мая на одной из городских свалок Жабинки появились надписи и портреты Лукашенко. После этого возбудили уголовное дело, в рамках которого силовики и проводят следствие.
Протесты в Беларуси: главное
- Протестные настроения против режима Лукашенко вспыхнули в августе 2020 года после выборов.
- Люди вышли на улицы против произвола самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и "дорисованных" результатов выборов.
- Силовики систематически задерживали активистов, бросали их в тюрьмы, издевались над ними.
- Зимой протесты свернулись и стали менее активными. Впрочем, новая волна может начаться после незаконного задержания Романа Протасевича, которого сняли с самолета в Минске 23 мая.
- По информации правозащитного центра "Весна" по состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признали 421 человека.