Об обысках сообщили в Координационном совете Беларуси. Задержания и преследования произошли на фоне того, что Светлана Тихановская и другие представители оппозиции заявили о готовности начать новую фазу протестов.

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Предупредили о "недопустимости противоправных действий"

Оксана Зарецкая известна как бизнес-тренер по коммуникациям и деловому общению и основатель Школы деловой культуры и этикета. Она входит в главный штаб Координационного совета.

Оппозиция забила тревогу, когда Оксана Зарецкая перестала отвечать на звонки. Впоследствии выяснилось, что у нее проводят обыск.

Уже вечером Координационный совет сообщил, что после обыска Оксану Зарецкую пригласили на беседу и затем предупредили о "недопустимости противоправных действий". Впоследствии ее отпустили, впрочем компьютерную технику у нее изъяли.

Важно! Недавно лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов. На такой шаг оппонентов режима Лукашенко подтолкнули последние события касательно задержания Романа Протасевича.

"Облавы на активистов"

Как сообщили изданию "Белсат" жители Жабинки, в городе 26 мая состоялась облава правоохранителей. Людей массово задерживали, а в их домах проводили обыски. Известно по меньшей мере о 5 задержанных в этом городе.

Одного из задержанных – Дмитрий Лисичика – освободили с Брестского СИЗО только вчера после 6 дней ареста.

Началось все с того, что в ночь с 17 на 18 мая на одной из городских свалок Жабинки появились надписи и портреты Лукашенко. После этого возбудили уголовное дело, в рамках которого силовики и проводят следствие.

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