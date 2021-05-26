Про обшуки повідомили у Координаційній раді Білорусі. Затримання і переслідування відбулися на тлі того, що Світлана Тихановська та інші представники опозиції заявили про готовність почати нову фазу протестів.
Жахливий випадок У Білорусі силовики 5 днів знущалися з пенсіонерки за одне слово в коментарях
Попередили про "неприпустимість протиправних дій"
Оксана Зарецька відома як бізнес-тренерка з комунікацій і ділового спілкування і засновниця Школи ділової культури і етикету. Вона входить до головного штабу Координаційної ради.
Опозиція забила на сполох тоді, коли Оксана Зарецька перестала відповідати на дзвінки. Згодом з'ясувалося, що у неї проводять обшук.
Уже ввечері Координаційна рада повідомила, що після обшуку Оксану Зарецьку запросили на бесіду і відтак попередили про "неприпустимість протиправних дій". Згодом її відпустили, втім комп'ютерну техніку у неї вилучили.
"Облави на активістів"
Як повідомили виданню "Белсат" жителі Жабинки, у місті 26 травня відбулася облава правоохоронців. Людей масово затримували, а в їхніх будинках проводили обшуки. Наразі відомо про щонайменше 5 затриманих у цьому місті.
Одного із затриманих – Дмитра Лисичика – звільнили з Брестського СІЗО лише вчора після 6 днів арешту.
Почалося усе з того, що у ніч з 17 на 18 травня на одному з міських звалищ Жабинки з'явилися написи та портрети Лукашенка. Після цього порушили кримінальну справу, в рамках якої силовики і проводять слідство.
Протести у Білорусі: головне
- Протестні настрої проти режиму Лукашенка спалахнули у серпні 2020 року після виборів.
- Люди вийшли на вулиці проти свавілля самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і "домальованих" результатів виборів.
- Силовики систематично затримували активістів, кидали їх у в'язниці, знущалися з них.
- Взимку протести згорнулися та стали менш активними. Втім, нова хвиля може розпочатися після незаконного затримання Романа Протасевича, якого зняли з літака у Мінську 23 травня.
- За інформацією правозахисного центру "Весна" станом на 26 травня в Білорусі політичними в'язнями визнали 421 людину.