Про обшуки повідомили у Координаційній раді Білорусі. Затримання і переслідування відбулися на тлі того, що Світлана Тихановська та інші представники опозиції заявили про готовність почати нову фазу протестів.

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Попередили про "неприпустимість протиправних дій"

Оксана Зарецька відома як бізнес-тренерка з комунікацій і ділового спілкування і засновниця Школи ділової культури і етикету. Вона входить до головного штабу Координаційної ради.

Опозиція забила на сполох тоді, коли Оксана Зарецька перестала відповідати на дзвінки. Згодом з'ясувалося, що у неї проводять обшук.

Уже ввечері Координаційна рада повідомила, що після обшуку Оксану Зарецьку запросили на бесіду і відтак попередили про "неприпустимість протиправних дій". Згодом її відпустили, втім комп'ютерну техніку у неї вилучили.

Важливо! Нещодавно лідери білоруської опозиції оголосили, що готують нову фазу протестів. На такий крок опонентів режиму Лукашенка підштовхнули останні події щодо затримання Романа Протасевича.

"Облави на активістів"

Як повідомили виданню "Белсат" жителі Жабинки, у місті 26 травня відбулася облава правоохоронців. Людей масово затримували, а в їхніх будинках проводили обшуки. Наразі відомо про щонайменше 5 затриманих у цьому місті.

Одного із затриманих – Дмитра Лисичика – звільнили з Брестського СІЗО лише вчора після 6 днів арешту.

Почалося усе з того, що у ніч з 17 на 18 травня на одному з міських звалищ Жабинки з'явилися написи та портрети Лукашенка. Після цього порушили кримінальну справу, в рамках якої силовики і проводять слідство.

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