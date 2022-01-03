В Беларуси в ДТП попал автобус с туристами из России: видео с места аварии

В Витебской области Беларуси 3 января произошло масштабное ДТП. Туристический автобус Scania столкнулся с легковушкой Renault.

Легковушка выехала на встречную полосу

Инцидент произошел в Лиозненском районе на 120 километре трассы М8. По данным следствия, автомобиль выехал на встречную полосу во время объезда.

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Рулевой Renault не рассчитал расстояние и врезался в автобус. В результате ДТП оба автомобиля вылетели на обочину, а автобус еще и перевернулся. Известно, что в салоне находились 42 человека, из которых 40 – туристы, приехавшие из России на экскурсию в Беларусь.

Смотрите видео с места ДТП в Беларуси:

Что известно о пострадавших

31-летний водитель легковушки из Кричева от полученных травм погиб на месте происшествия;

в автобусе пострадал 41 человек.

из них 4 – дети;

6 пассажиров Scania находятся в тяжелом состоянии, пишет "РИА Новости".

Водителя и пассажиров госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Следователи открыли уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека.



В ДТП в Беларуси попал туристический автобус



Водитель легковушки погиб на месте происшествия

Полный текст публикации МВД Беларуси в телеграмме:

ДТП с туристическим автобусом в Витебской области.

На 120 километре трассы М8 Витебск – Могилев – Гомель около 14:00 произошло столкновение туристического автобуса Scania, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП автобус перевернулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева погиб на месте.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа.

Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь.