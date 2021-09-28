В Беларуси двух парней приговорили к 5 годам тюрьмы из-за видео в соцсети

Суд в Беларуси признал двух парней виновными в "разжигании вражды в отношении сотрудников полиции". Речь идет о видео в инстаграме, которое юноши сняли в нетрезвом состоянии.

Призывали "бить ОМОН"

Решение 27 сентября одобрил Могилевский областной суд. Сергея Пруса и Дмитрия Бондарева признали виновными.

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По данным суда, ребята, будучи пьяными, записали видео, в котором призывали избить омоновцев. Ролик юноши опубликовали в инстаграме. Происходило это все под стенами могилевской тюрьмы.

В этом же видео показали их участие в несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой. Впоследствии свой поступок фигуранты уголовного дела объяснили алкогольным опьянением и влиянием информации от деструктивных групп в социальных сетях,

– заявили в прокуратуре.

Отметим, один из осужденных – человек с инвалидностью. Оба подозреваемых признали свою вину в суде. Теперь они проведут 5 лет в исправительной колонии усиленного режима. В отношении Бондарева суд принял принудительное лечение и усиленные меры безопасности.

В Беларуси осудили блогера

Суд в Минске вынес приговор по делу блогера Руслана Линника. Так, активиста приговорили к 4 годам тюрьмы. Все потому, что он якобы "оскорблял" самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще ряд чиновников.

Сам Линник свою вину не признает и отказывается давать показания. Отметим, блогер находится за решеткой с февраля. Его даже признали политическим заключенным.