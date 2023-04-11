Вольфович напомнил, что подобная практика имеет свои корни еще с советских времен. Об этом он заявил на совещании с руководителями высшего образования Беларуси.

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Призыв студентов в армию Беларуси: зачем это нужно

10 апреля Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович провел совещание с руководителями высших учебных заведений страны. Там он выдвинул идею "вернуть призыв студентов в вооруженные силы, как это было когда-то в Советском Союзе".

Вольфович обосновал этот шаг тем, что студент, который после поступления пойдет на службу, вернется на обучение "зрелым" человеком. А еще на таких молодых людей "девушки будут по-другому смотреть".

Он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение,

– подчеркнул госсекретарь.

Он также предложил уменьшить количество часов на военных кафедрах и попросил руководителей вузов обсудить это предложение.

Обратите внимание! Практика призыва студентов в армию продолжалась в Советском Союзе с 1982 по 1989 годы, когда страна находилась в продолжительной войне с Афганистаном. Этот шаг помог доукомплектовать армию СССР в условиях нехватки призывников.

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