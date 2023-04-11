Вольфович нагадав, що подібна практика має своє коріння ще з радянських часів. Про це він заявив на нараді з керівниками закладів вищої освіти Білорусі.
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Призов студентів до армії Білорусі: навіщо це потрібно
10 квітня Державний секретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович провів нараду з керівниками вищих навчальних закладів країни. Там він висунув ідею "повернути призов студентів до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі".
Вольфович обґрунтував цей крок тим, що студент, який після вступу піде на службу, повернеться на навчання "зрілою" людиною. А ще на таких молодиків "дівчата будуть по-іншому дивитися".
Він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу,
– наголосив держсекретар.
Він також запропонував зменшити кількість годин на військових кафедрах і попросив керівників вишів обміркувати цю пропозицію.
Армія Білорусі: останні новини
- 3 квітня за дорученням диктатора Лукашенка розпочали чергову перевірку бойової готовності армії у Білорусі. Там збираються пересувати військову техніку та можуть обмежувати рух цивільного транспорту.
- Також 4 квітня в оборонному відомстві Лукашенка заявили про початок так званих "тренувань" Військово-повітряних сил та військ ППО Білорусі. Очевидно, вони бояться потенційних тривог і прильотів.