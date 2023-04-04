У вівторок, 4 квітня, у пресслужбі міноборони Білорусі повідомили, що від цього дня та до 6 квітня відбуватимуться штабні тренування ВПС та військ протиповітряної оборони. Про це інформує 24 Канал.
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Тренують ППО, бо бояться "бавовни"
Схоже, що Лукашенко вкрай занепокоєний, адже давно "бавовнятко" не навідувалось на територію його диктаторської держави. Однак у недалекій перспективі все може змінитися, хоча й навряд, звісно, білоруським військовим вдасться підготуватися належним чином до приходу "міфологічного створіння".
Відповідно до плану підготовки ВПС та військ ППО від 4 до 6 квітня 2023 року під керівництвом командувача полковника Андрєя Лук'яновіча проходить спільне штабне тренування ВПС та військ ППО,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що у ході тренування продумуватимуть питання застосування Військово-повітряних сил та військ ППО в регіональному угрупуванні сил. Власне, це засвідчує, що Лукашенко остерігається прильотів.
Росія та Білорусь посилюють "ядерне партнерство"
- До цієї теми не можна не згадати, що Москва і Мінськ від недавнього часу почали разом шантажувати світ за допомогою ядерного арсеналу, який цілком теоретично може застосувати божевільний диктатор Путін.
- Власне, "бункерний" не так давно заявив, що на території так званої "Союзної держави" побудують сховище для зберігання тактичної ядерки. Мало б це відбутись до 1 липня 2023 року.
- Разом з тим міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу констатував, що Білорусі було передано комплекс "Іскандер-М", за допомогою якого можна завдати ядерного удару.
- Очевидно, зупинити ці дві терористичні держави може, зокрема, Китай, від позиції та підтримки якого зараз фактично залежить російська економіка, що опинились під санкціями. Путін це прекрасно усвідомлює – до того ж він неодноразово чув від Пекіна застереження щодо застосування ядерного арсеналу.