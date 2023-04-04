Во вторник, 4 апреля, в пресс-службе минобороны Беларуси сообщили, что с этого дня и до 6 апреля будут проходить штабные тренировки ВВС и войск противовоздушной обороны. Об этом информирует 24 Канал.

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Тренируют ПВО, потому что боятся "хлопка"

Похоже, что Лукашенко крайне обеспокоен, ведь давно "хлопок" не наведывался на территорию его диктаторского государства. Однако в ближайшей перспективе все может измениться, хотя и вряд ли, конечно, белорусским военным удастся подготовиться должным образом к приходу "мифологического создания".

В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО от 4 до 6 апреля 2023 года под руководством командующего полковником Андреем Лукьяновичем проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что в ходе тренировки будут продумывать вопросы применения Военно-воздушных сил и войск ПВО в региональной группировке сил. Собственно, это свидетельствует о том, что Лукашенко опасается прилетов.

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