В Беларуси массовый флешмоб: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России", – эксперт

В Беларуси проходит массовый флешмоб против участия в российско-украинской войне. По всей стране расклеены листовки "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России".

Об этом заявила политический експерт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.

"Во дворах и подъездах, на досках объявлений беларусы расклеивают листовки: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации.

Сябры говорят, что по Минску таких листовок – масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает наказ коммунальщикам срывать и уничтожать их! Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия беларусов в войне на стороне России против Украины?" – написала Светлана Кушнир.

Она считает, что такой флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам беларусов против войны, которую развязала в Украине Россия.

Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина! Жыве Беларусь! Пусть это будет первым шагом к массовым протестам с осуждением войны России против Украины!! Боритесь, не идите умирать, не идите убивать украинцев!,

– обращается к беларусам Кушнир.

20 марта в Генштабе Украины сообщили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

При этом, согласно социсследованиям, 97% граждан Беларуси негативно относятся к возможному участию Беларуси в этой войне на стороне РФ.