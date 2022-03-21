Про це заявила політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці у фейсбуці.

"У дворах та під'їздах, на дошках оголошень білоруси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації.

Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок – маса, а ваш тиранішка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні за Росії проти України?" – написала Світлана Кушнір.

Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.

Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Білорусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!

–звертається до білорусів Кушнір.

20 березня у Генштабі України повідомили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України.

При цьому, відповідно до соцдосліджень, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої участі Білорусі у цій війні на боці Росії.