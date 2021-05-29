"Диктатору место в аду": в Беларуси мужчину хотят осудить за футболку

В Беларуси задержали около 20 человек, которые принимали участие в велопробеге Minsk Fixed Gear. Против одного из велосипедистов открыли уголовное производство якобы из-за оскорбления Лукашенко.

Отмечается, что арестовали 31-летнего Константина Семенова на Цнянском водохранилище в Минске 16 мая.

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Он лишь был одет в футболку с надписью "Диктатору место в аду" и портретом с человека, похожего на самопровозглашенного президента Беларуси.

ОМОНовцы задержали велосипедиста на 15 суток, но после открытия уголовного дела его хотят приговорить к двум годам заключения.



В Беларуси мужчину хотят осудили за футболку / Фото "Вясна"