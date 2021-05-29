Зазначається, що заарештували 31-річного Констянтина Семенова на Цнянському водосховищі в Мінську 16 травня.
Читайте також Державний тероризм і варварство, – Сенат Польщі про дії Лукашенка
Він лише був одягнений у футболку з написом "Диктаторові місце в пеклі" та портретом чоловіка, схожого на самопроголошеного президента Білорусі.
ОМОНівці затримали велосипедиста на 15 діб, але після відкриття кримінальної справи його хочуть засудити до двох років ув'язнення.
У Білорусі чоловіка хочуть засудили за футболку / Фото "Вясна"