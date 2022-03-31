Россия использует Беларусь в качестве базы для своих самолетов – оттуда они вылетали бомбить украинские города. А также ракет.
Там же находятся и русские войска. Некоторые из них уже выведены из Украины после боев.
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В районах населенных пунктов Пинск и Лунинец были зафиксированы российские подразделения воздушно-десантных войск, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.
Следует добавить, что Россия использует Беларусь не только для ротации своей армии. Туда отправляют в больницы получивших дозу облучения в Чернобыльской зоне.