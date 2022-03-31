Росія використовує Білорусь як базу для своїх літаків – звідти вони вилітали бомбити українські міста. А також ракет.

Там же перебувають і російські війська. Деякі з них – вже виведені з України після боїв.

До теми Деякі російські війська, які рухалися на Київ, "переміщуються" до Білорусі, – Пентагон

В районах населених пунктів Пінськ та Лунінець були зафіксовані російські підрозділи повітряно-десантних військ, які, ймовірно, були виведені з території України.

Варто додати, що Росія використовує Білорусь не лише для ротації своєї армії. Туди відправляють в лікарні тих, хто отримав дозу опромінення в Чорнобильській зоні.