В Бресте, в Беларуси, на День Независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко. Участники акции не выкрикивали лозунгов, а просто шли и хлопали в ладоши. Их разогнал ОМОН.

Задержали 7 человек. Об этом сообщили в местном издании Tut.by.

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В городском парке собралось около 50 человек. Участники акции шли и хлопали в ладоши. Впоследствии к ним подъехали несколько автомобилей, из которых выбежали ОМОНовцы. Сначала они задержали одного парня, который сидел в компании на скамейке. ОМОНовцы скрутили его и посадили в микроавтобус.



Задержание ОМОНовцами в Беларуси / ФотоTut.by

Потом машины кружили по кварталу, не давая людям собираться в большие группы. Впоследствии задержали еще 5 человек из колонны. В общем 7 мирных протестующих попали под задержание.

Смотрите, как происходило задержание в Беларуси / Фото Tut.by

Смотрите видео аплодирующих протестующих:

Смотрите видео о задержании в Бресте:

Справка. Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. 3 основных конкурента действующего президента сейчас арестованы и находятся под стражей.

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