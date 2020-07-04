В Беларуси ОМОН разогнал акцию солидарности с политзаключенными – фото, видео
В Бресте, в Беларуси, на День Независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко. Участники акции не выкрикивали лозунгов, а просто шли и хлопали в ладоши. Их разогнал ОМОН.
Задержали 7 человек. Об этом сообщили в местном издании Tut.by.
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В городском парке собралось около 50 человек. Участники акции шли и хлопали в ладоши. Впоследствии к ним подъехали несколько автомобилей, из которых выбежали ОМОНовцы. Сначала они задержали одного парня, который сидел в компании на скамейке. ОМОНовцы скрутили его и посадили в микроавтобус.
Задержание ОМОНовцами в Беларуси / ФотоTut.by
Потом машины кружили по кварталу, не давая людям собираться в большие группы. Впоследствии задержали еще 5 человек из колонны. В общем 7 мирных протестующих попали под задержание.
Смотрите, как происходило задержание в Беларуси / Фото Tut.by
Смотрите видео аплодирующих протестующих:
Смотрите видео о задержании в Бресте:
Что известно о главных оппонентах Лукашенко
- Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
- 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали. А 20 июня им предъявили обвинения.
- Произошло это в рамках уголовного дела в отношении "Белгазпросмбанка" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.
- Ранее о намерениях баллотироваться в президенты заявлял Сергей Тихановский – популярный блогер, который критикует белорусскую власть. Однако Тихановского и его сторонников задержали во время пикета в Гродно. Выдвижение самого блогера заблокировала ЦИК. Готовность баллотироваться выразила его жена Светлана.
- Министерство внутренних дел Беларуси также осуществило проверку деятельности дипломата и политика Валерия Цепкало. Кандидата в президенты Беларуси подозревают в противоправной деятельности.
- В Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, которых задержали.