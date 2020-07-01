Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Россия предлагала Беларуси отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень". Дипломат убежден, что такие решения должны происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету".

Семашко рассказал детали предложения России относительно дальнейшего развития интеграции на брифинге, посвященном Дню независимости Беларуси, пишет "Белта".

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Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам дали первое предложение. Мы посмотрели и передали его президенту. Тогда он пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется,

– отметил Семашко.

Дипломат добавил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету".

По словам Семашко, в этом документе он насчитал 95% функций наднациональных.

Для сравнения в Евросоюзе, по подсчетам дипломата, примерно 18% полномочий были отданы на наднациональный уровень. Остальные функции остаются национальными.

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