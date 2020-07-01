Посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що у 2019 році Росія пропонувала Білорусі віддати 95% своїх повноважень на "наднаціональний рівень". Дипломат переконаний, що такі рішення повинні відбуватися "в розумних межах, без шкоди суверенітету".

Семашко розповів деталі пропозиції Росії щодо подальшого розвитку інтеграції під час брифінгу, присвяченому Дню незалежності Білорусі, пише "Белта".

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Я згадую 13 лютого 2019 року, коли в Сочі нам дали першу пропозицію. Ми подивилися і передали її президенту. Тоді він запросив мене, і я кажу: ну це повне "руки вгору" називається,

– зазначив Семашко.

Дипломат додав, що передача повноважень на наднаціональний рівень повинна відбуватися "в розумних межах, без шкоди суверенітету".

За словами Семашка, у тому документі він нарахував 95% функцій наднаціональних.

Для порівняння в Євросоюзі, за підрахунками дипломата, приблизно 18% повноважень були віддані на наднаціональний рівень. Решта функцій залишаються національними.

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