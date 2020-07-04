У Бресті, що в Білорусі, на День Незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка. Учасники акції не викрикували лозунгів, а просто йшли та плескали в долоні. Їх розігнав ОМОН.

Затримали 7 людей. Про це повідомили в місцевому виданні Tut.by.

Читайте також Росія хотіла забрати у Білорусі 95% її влади

У міському парку зібралось приблизно 50 людей. Учасники акції йшли та плескали в долоні. Згодом до них під'їхали кілька автомобілів, з яких вибігли ОМОНівці. Спершу вони затримали одного хлопця, який сидів у компанії на лавці. ОМОНівці скрутили його та посадили в мікроавтобус.



Затримання ОМОНівцями в Білорусі / ФотоTut.by

Потім автівки кружляли кварталом, не даючи людям збиратися у великі групи. Згодом затримали ще 5 людей із колони. Усього 7 мирних протестувальників потрапили під затримання.



Затримання в Білорусі / ФотоTut.by



Омон затримав 7 людей / ФотоTut.by



Протестувальники не викрикували лозунгів / ФотоTut.by



Акція пройшла через "режим" Лукашенка / ФотоTut.by



Люди зібрали у колону / ФотоTut.by

Дивіться відео аплодуючих протестувальників:

Дивіться відео із затримання в Бресті:

Довідка. Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. 3 основних конкуренти чинного президента наразі заарештовані та перебувають під вартою.

Що відомо про головних опонентів Лукашенка