"Аплодуюча колона": у Білорусі ОМОН розігнав акцію солідарності з політв'язнями – фото, відео
У Бресті, що в Білорусі, на День Незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка. Учасники акції не викрикували лозунгів, а просто йшли та плескали в долоні. Їх розігнав ОМОН.
Затримали 7 людей. Про це повідомили в місцевому виданні Tut.by.
Читайте також Росія хотіла забрати у Білорусі 95% її влади
У міському парку зібралось приблизно 50 людей. Учасники акції йшли та плескали в долоні. Згодом до них під'їхали кілька автомобілів, з яких вибігли ОМОНівці. Спершу вони затримали одного хлопця, який сидів у компанії на лавці. ОМОНівці скрутили його та посадили в мікроавтобус.
Затримання ОМОНівцями в Білорусі / ФотоTut.by
Потім автівки кружляли кварталом, не даючи людям збиратися у великі групи. Згодом затримали ще 5 людей із колони. Усього 7 мирних протестувальників потрапили під затримання.
Затримання в Білорусі / ФотоTut.by
Омон затримав 7 людей / ФотоTut.by
Протестувальники не викрикували лозунгів / ФотоTut.by
Акція пройшла через "режим" Лукашенка / ФотоTut.by
Люди зібрали у колону / ФотоTut.by
Дивіться відео аплодуючих протестувальників:
Дивіться відео із затримання в Бресті:
Що відомо про головних опонентів Лукашенка
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабаріко вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.
- 18 червня Бабаріко та його сина Едуарда затримали. А 20 червня їм висунули звинувачення.
- Відбулося це у межах кримінальної справи щодо "Белгазпросмбанку" за підозрою в ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
- Раніше про наміри балотуватись у президенти заявляв Сергій Тіхановський – популярний блогер, який критикує білоруську владу. Проте Тіхановського і його прихильників затримали під час пікету у Гродно. Висунення самого блогера заблокував ЦВК. Готовність балотуватись висловила його дружина Світлана.
- Міністерство внутрішніх справ Білорусі також здійснило перевірку діяльності дипломата й політика Валерія Цепкала. Кандидата в президенти Білорусі підозрюють у протиправній діяльності.
- У Мінську та інших містах Білорусі пройшли "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, яких затримали.