Глава Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб отметил, что у истребителя, который сопровождал пассажирский борт, была цель – якобы "прикрыть" Минск от акта терроризма. Убеждают, якобы самолет никто не перехватывал.

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Отметим, ранее выяснили, что истребитель МиГ-29 Беларуси вылетел на перехват самолета авиакомпании Ryanair с аэродрома Барановичи.

Утверждают, мол, пилот умышленно не пересек границу с Литвой

Голуб убеждал, что пилот рейса Афины – Вильнюс умышленно не пересек границу с Литвой.

В качестве доказательства он привел следующие вопросы: почему командир воздушного судна не стал снижаться, если он собирался садиться в Вильнюсе? Почему за 2 – 2,5 минуты до пересечения границы с Литвой развернулся и начал посадку в аэропорту Минска?

Обратите внимание! На брифинг белорусских силовиков привели также Романа Протасевича. Он уверял, что якобы чувствует себя хорошо, уважает Лукашенко, а также утверждал, что его никто не бил. Заметим, вполне вероятно, что такие заявления активист делает под давлением и угрозой пыток. На предыдущих видео с ним, были видны следы побоев.

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