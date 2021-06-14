Глава Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб отметил, что у истребителя, который сопровождал пассажирский борт, была цель – якобы "прикрыть" Минск от акта терроризма. Убеждают, якобы самолет никто не перехватывал.
Кстати Никто не бил, а родители – в заложниках Польши: Протасевича вывели на брифинг
Отметим, ранее выяснили, что истребитель МиГ-29 Беларуси вылетел на перехват самолета авиакомпании Ryanair с аэродрома Барановичи.
Утверждают, мол, пилот умышленно не пересек границу с Литвой
- Голуб убеждал, что пилот рейса Афины – Вильнюс умышленно не пересек границу с Литвой.
- В качестве доказательства он привел следующие вопросы: почему командир воздушного судна не стал снижаться, если он собирался садиться в Вильнюсе? Почему за 2 – 2,5 минуты до пересечения границы с Литвой развернулся и начал посадку в аэропорту Минска?
Посадка самолета в Беларуси: что нужно знать
- В мае 2021 года в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair.
- Все потому, что белорусские диспетчеры сообщили о заминировании, но взрывчатки не нашли.
- Задержали пассажиров – блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Уже 4 июня Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси летать в воздушном пространстве своих стран. Самолеты ЕС также не могут летать над Беларусью.