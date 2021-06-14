Глава Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб зазначив, що у винищувача, який супроводжував пасажирський борт, була мета – начебто "прикрити" Мінськ від акту тероризму. Переконують, нібито літак ніхто не перехоплював.
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Зауважимо, раніше з'ясували, що винищувач МіГ-29 Білорусі вилетів на перехоплення літака авіакомпанії Ryanair з аеродрому Барановичі.
Стверджують, мовляв, пілот навмисне не перетнув кордон з Литвою
- Голуб переконував, що пілот рейсу Афіни – Вільнюс навмисне не перетнув кордон з Литвою.
- Як доказ він навів такі запитання: чому командир повітряного судна не почав знижуватись, якщо він збирався сідати в Вільнюсі? Чому за 2 – 2,5 хвилини до перетину кордону з Литвою розвернувся і почав посадку в аеропорту Мінська?
Посадка літака у Білорусі: що треба знати
- У травні 2021 року у Мінську примусово посадили пасажирський літак Ryanair.
- Все тому, що білоруські диспетчери повідомили про замінування, але вибухівки не знайшли.
- Натомість затримали пасажирів – блогера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Вже 4 червня Євросоюз заборонив авіакомпаніям Білорусі літати у повітряному просторі своїх країн. Літаки ЄС також не можуть літати над Білоруссю.