Россия готовится к оккупации: в Беларуси готовят пророссийские "отряды самообороны"

В начале истории гибридной войны России против Украины организовывали так называемые пророссийские "отряды самообороны". Служба мониторинга белорусской редакции международной волонтерской сообщества InformNapalm обратила внимание на организацию подобных отрядов, действовавших на Донбассе, в Беларуси. Это может указывать на подготовку РФ к оккупации Беларуси.

22 – 23 травня на страйкбольному полігоні "Білий гай" біля міста Барановичі у Брестській області, зібралися представники республіканського громадського об'єднання "Білоруське козацтво". Попри те, що цей захід назвали "зборами козацької молоді", основна частина учасників – дорослі чоловіки. Серед них були й підлітки.

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Консолідація суперницьких проросійських організацій

Так звані "збори козацької молоді" проводили вперше. Вони дуже відрізнялися від попередніх "козацьких" заходів. Перед усім – мінімальною кількістю "козацької" атрибутики. Це не властиво для заходів такого типу.

Складалося враження, що для організаторів була важлива не атрибутика "козацтва", а підготовка злагодженої парамілітарної групи. В одному з описів збору сказали: "Учасники займалися тактичною і медичною підготовкою, а також навчалися методів виживання на місцевості".



Збори проросійських загонів у Брестській області / Фото InformNapalm

Можна стверджувати про високий рівень цього заходу, оскільки на ньому були одразу кілька лідерів "козацьких" організацій Білорусі, а саме: Степан Жерносєк, Тимофій Климчук та Олександр Барановський. Крім того, на зібранні був (і навіть виступав перед його учасниками) Петро Шапко. Його діяльність InformNapalm розслідував вже раніше. Зараз Шапко – ініціатор створення проросійської партії "Родіна", яка, за його словами, має на меті "створити зразкову російську державу".

Цікаво, що, на відміну від "козаків", Петро Шапко про свою участь у заході на сторінках в соцмережах не повідомляв. Дивує, що на спільній акції були проросійські "козачі" організації, які раніше ігнорували одні одного або між ними спостерігали нездорову конкуренцію.

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Нагадаю, така несподівана консолідація суперницьких між собою проросійських організацій була й напередодні початку операції РФ по захопленню українського Криму у 2014 році.

Підготовка групи проросійських "козаків"

"Білоруське козацтво" має тісні зв'язки з російським так званим "Союзом козаків-воїнів Росії і закордоння". Зокрема, 29 серпня 2019 року в Мінськ приїжджав депутат російської Держдуми, керівник "Союзу" Віктор Водолацький, який зустрічався з головним отаманом "Білоруського козацтва" Миколою Улаховичем. На зустрічі також був перший секретар російського посольства в Білорусі Леонід Макуров.



Віктор Водолацький з Леонідом Макуровим /Фото InformNapalm

Трохи згодом, наприкінці листопада 2019 року, представники "Білоруського козацтва", зокрема Степан Жерносєк, відомий, як отаман Жодинського козачого відділу, приїжджали в Москву на зустріч з "колегами". Також на фотографіях з "козачих" зборів зафіксували Тимофія Климчука – керівника так званого військово-патріотичного клубу "Пересвєт". Цей клуб останнім часом відкрито не демонструє своєї прихильність до "російського світу". Він привертає увагу тим, що навчає підлітків поводитися з якісною і дорогою зброєю.



Тимофій Климчук / Фото InformNapalm

Наприклад, 2 лютого 2021 року на сторінці клубу "Пересвєт" "ВКонтакті" з'явилося відео, де підлітки-вихованці клубу демонстрували екіпірування сучасного бійця. Один з них на відео говорить: "У мене амуніція швидше для мобільних операцій у міському середовищі".

Серед учасників зібрання в Барановичах ідентифікували ще кількох людей, які входять до парамілітарних формувань у Білорусі:

Олександр Барановський – ще один "козачий отаман", який очолює Столинський козачий відділ. Раніше він працював заступником начальника Столинського районного відділу МНС;

Руслан Храпицький. Він працює керівником колективу козачої пісні та за сумісництвом директором будинку культури в селі Белавуша Столинського району Брестської області;

Віктор Барило. Він, судячи з профілю "ВКонтакті", донедавна не був пов’язаний з козаками, проте дуже цікавився діяльністю різного роду парамілітарних організацій.

А нещодавно, в коментарі до запису на сторінці "ВКонтакті" одного російського "козачого" загону, який займається бойовою підготовкою, Віктор Барило написав: "Салют! Ми з Білорусі займаємося тим же".



Допис Віктора Барила / Фото InformNapalm

Зібрані дані демонструють, що під прикриттям козацьких парамілітарних заходів, які організовують нібито для військово-патріотичного навчання молоді, успішно проводять підготовку і злагодження групи проросійських "козаків". Вони мають зв’язки з кураторами як через співробітника російського посольства, так і через депутата Держдуми РФ.

Якщо РФ реалізуватиме наступний етап агресії проти Білорусі, то бойовий осередок, можливо, сприятиме російській армії в реалізації сценаріїв окупації.

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Нагадаємо, що на окупованих РФ територіях України в Криму і на Донбасі також діяли такі проросійські парамілітарні угруповання. Вони забезпечували захоплення адміністративних будівель та організацію блокпостів для прикриття дій регулярних сил збройних сил РФ.