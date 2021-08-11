Недружественные действия, – в Беларуси отреагировали на вызов своего посла в МИД Украины

Руководителя посольства Беларуси в Киеве Кирилла Камышева вызвали на разговор в Министерство иностранных дел Украины. Появилась официальная реакция белорусского дипломатического ведомства.

Там говорят, что дали исчерпывающие ответы на все вопросы МИД Украины. Но в целом такие действия оценили как "недружественные" со стороны Украины.

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Разговор посла Беларуси с представителями МИД Украины: оценка белорусской стороны

В посольстве Беларуси в Украине сообщили, что во время встречи посла Кирилла Кмишева с представителями украинского МИД стороны говорили о "текущем состоянии белорусско-украинских отношений".

Белорусы заверили, что на вопросы украинцев – среди которых те, что касаются территориальной целостности Украины – "дали исчерпывающие ответы".

В свою очередь посол озвучил "глубокую обеспокоенность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси". Которая, мол, очень заинтересована в "добрососедских отношениях с Украиной".

Что ранее о вызове посла Беларуси сообщили в украинском МИД

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот сделал 9 августа на большой пресс-конференции.

Лукашенко тогда заявил, что "в течение суток" мог бы "поставить на колени" Украину. А еще обвинил нашу страну в "подготовке боевиков", и пригрозил, что при определенных условиях может признать Крым российским.

МИД Украины выразило Беларуси "решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений" Лукашенко. Его слова расценили в Украине как "безответственную и далекую от реалий пропаганду".

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