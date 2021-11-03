В Беларуси подтвердили гибель двух украинцев в авиакатастрофе в России

В авиакатастрофе в Иркутской области 3 ноября погибли двое украинцев. Эту информацию подтвердили в министерстве транспорта Беларуси.

В самолете АН-12 "авиакомпании Гродно" было двое украинцев, трое белорусов и еще двое россиян. Подчеркнули, что судном управлял опытный экипаж.

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Командир имел большой опыт

Командир имел налет более 12 тысяч часов. Среди них на самолете типа АН-12 – более 7 тысяч. Также отметили, что груза на борту не было.

Кстати, в телеграм-канале SHOT утверждали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.

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