У літаку АН-12 "Авіакомпанії Гродно" були двоє українців, троє білорусів та ще двоє росіян. Наголосили, що судном керував досвідчений екіпаж.

До теми Суцільне згарище: з’явились перші кадри з місця катастрофи АН-12 у Росії

Командир мав великий досвід

Командир мав наліт понад 12 тисяч годин. Серед них на літаку типу АН-12 – понад 7 тисяч. Також зазначили, що вантажу на борту не було.

До речі, у телеграм-каналі SHOT стверджували, що один із загиблих українців був другим пілотом.

Що відомо про авіакатастрофу

Рейс АН-12 зник з радарів за 7 кілометрів від Іркутська в районі села Пивовариха. Літак летів з Якутська до Іркутська

Після падіння рейс спалахнув. Ймовірно, люди загинули у пожежі. Місце аварії перетворилось на згарище.

На місці ще працюють пожежники й рятувальники.

Місце авіакатастрофи, дивіться відео:

Авіакатастрофа з росіянами у Південному Судані

Напередодні, 2 листопада, схожа авіакатастрофа сталась у Південному Судані. У місті Джубі розбився вантажний літак Ан-26.

У результаті загинули 5 членів екіпажу. Двоє з них були росіянами. Причини трагедії з'ясовують.